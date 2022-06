La partie de pêche tourne à la partie de tir à Blaton

Durant l’été 2020, effectuant de la pêche de nuit, il avait installé sa tente à 50 m de celle de Cédric. Beaucoup d’agitation et de bruits provenaient de l’emplacement du prévenu. Des bouteilles de bière étaient par ailleurs jetées au sol et le volume de la musique atteignait son maximum. Francis s’est s’adressé à Cédric et à son fils afin de diminuer le vacarme. Mais une fois dos au prévenu, il a été violemment frappé à deux reprises à l’arrière du crâne avec la crosse d’une arme. En tentant de fuir, Francis a reçu des projectiles au niveau du ventre et du pouce.