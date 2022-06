Toujours électriques les débats sur le camping de Bernissart (vidéo)

Une délégation était présente pour réclamer la réouverture du camping du Préau qui n’a pas encore ouvert ses portes en 2022 suite à un rapport accablant de la zone de secours à propos surtout de l’état des installations électriques.

Le sujet faisait l’objet d’un droit d’interpellation du citoyen. "L’interpellation est irrecevable dans la mesure où c’est une dame qui n’est pas de l’entité qui en est à l’origine", a fait savoir le bourgmestre.

22 000€ prévus dès 2019

En début de séance, au moment d’aborder le compte 2021 de la Ville, la conseillère d’opposition Bénédicte Vanwijnsberghe était tout de même parvenue à amener ce sujet sensible sur la table: "En 2019 déjà, vous aviez prévu un crédit de 22000 € pour le remplacement des installations électriques du camping".

L’échevin des Finances Luc Wattiez (PS) lui a fait remarquer "qu’il y avait des procédures à suivre et que ce n’est pas parce qu’une somme est inscrite qu’on la dépense".

Le bourgmestre a aussi réagi: "À l’époque, nous n’avons pas trouvé d’auteur de projet. Personne n’avait répondu. L’an dernier, nous avons appris qu’Ipalle avait créé un service capable de monter ce projet. Mais à ce stade, Ipalle ne nous a pas encore remis de dossier. Pourquoi n’avons-nous pas trouvé avant? Tout simplement car le système électrique au camping est particulier. Il y a encore un transformateur askarel, autrement dit avec des substances dangereuses. On a même découvert un raccordement sauvage à un poteau!".

La conseillère a alors posé la question qui fâche: " N’avez-vous pas donné une autorisation orale pour ce raccordement?"

Le bourgmestre s’est énervé: "Je n’ai jamais donné une telle autorisation orale. Vous profitez de la présence des campeurs et de la presse". Luc Wattiez lui a dit qu’elle faisait le show!

1 étoile et pas 5!

Roger Vanderstraeten a encore justifié la fermeture : "Il y a eu recours devant le Conseil d’État par rapport à mon arrêté. Moi, si le Conseil d’État me dit qu’il annule ma mesure, ma responsabilité sera alors levée et je rouvrirai le camping. Mais je n’ai pas voulu prendre de risque et en plus engager ma responsabilité. Je n’ai pas fermé de gaieté de cœur. Rouvrir, ça ne me dérange pas".

Il dénonce d’autres abus:"J ’ai appris via le concierge, qui est parti car il se disait harcelé, que le camping était occupé toute l’année par certaines personnes, ce qui est illégal. En mars, des gens sont même revenus sans mon accord. J’ajoute que l’évacuation des eaux a été saccagée à cause de raccordements pirates".

Le bourgmestre estime que la commune a déjà fait beaucoup pour le camping qui, dit-il, possédait un temps une étoile et non 5 comme l’affirment les campeurs.

Pourquoi les sanitaires avant l’électricité?

Lors du précédent conseil, le bourgmestre avait signalé qu’il ne passerait pas ses vacances au camping du Préau. "Alors qu’il en a été le président durant de nombreuses années, assurent les campeurs dans un courrier. Nous avons dû payer notre location avant le 30 mars et avons remis nos parcelles en ordre. En mars, l’électricité et l’eau avaient été rallumées 24 h sur 24. Le rapport des pompiers date de janvier. Pourquoi avoir attendu avril pour fermer? Pourquoi avoir refait les sanitaires d’abord au lieu de l’électricité alors que dans nos biens nous avons quasi tous des sanitaires? Nous aimerions réintégrer nos caravanes au moins pour les aérer même sans électricité et sans eau". G.DX