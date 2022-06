Blaton: réhabiliter le moulin ? De la farine locale, c'est tentant !

L’objectif clairement affiché est de produire de la farine sur le site dès que possible. Par le biais de l’agence de développement local (ADL) de Bernissart, l’enquête vise à définir les besoins des consommateurs et artisans de la région afin de pouvoir répondre au maximum à leurs attentes. L’idée est de savoir quelle utilité pourrait avoir une farine locale pour eux.

Jusqu’au 20 juin au moins

"Nous avons déjà reçu pas mal de retours de particuliers. Nous aimerions recevoir aussi des réactions de la part d’artisans et de producteurs locaux, en particulier les boulangers-pâtissiers, magasins d’alimentation et restaurants-traiteurs, souligne Véronique Stortoni, agent de développement local. Il n’y a pas de date limite officiellement établie pour la clôture de l’enquête. En plus, les étudiants concernés par le projet sont actuellement en session d’examens. Le formulaire peut donc circuler sans problème jusqu’au 20 juin. Il faut moins de 5 minutes pour répondre au questionnaire. Nous en profitons déjà pour chercher de premiers partenaires et informer le public sur le projet."

Le lien vers le questionnaire est le suivant: https ://forms.gle/RwGTvPq5KuVHd5R58