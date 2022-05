Le groupe d’opposition 6tem-ic se mobilise à ce sujet et lance un appel à la population pour qu’elle se fasse entendre par le biais d’une pétition, expliquant que son chef de file, Didier Delpomdor, a pris contact avec Infrabel.

"Pour Infrabel, la fermeture du passage à niveau n°14 serait un projet, mais rien de concret n’existerait encore actuellement , souligne 6tem-ic. Sa fermeture définitive ne peut donc pas être confirmée à l’heure actuelle. Si elle se réalise, ce sera pour les prochaines années."

Le groupe 6tem-ic n’a pas souhaité obtenir une confirmation avant d’agir. "Nous demandons que la population se fasse entendre au moyen d’une pétition contre la fermeture de ce passage à niveau. Il y a de plus en plus de détours à effectuer pour rejoindre nos différents villages, comme rejoindre Ville-Pommerœul via la rue de l’Industrie à Harchies avec la mise à sens unique de la rue Notre-Dame actuellement. Et quid du détour lors de travaux ou d’accident au passage à niveau de la rue de Stambruges à Harchies? Tout le monde a pu constater que le détour était encore plus grand lorsque le passage à niveau de la rue Notre-Dame était temporairement fermé, le 11 avril dernier, lorsqu’un camion a heurté une caténaire au passage à niveau de la rue de Stambruges à Harchies. Par ailleurs, quelles seraient les solutions pour nos usagers faibles, comme piétons et cyclistes?"

Nul doute que ce dossier reviendra sur la table du conseil.