Le site des Marais d’Harchies sera mieux valorisé grâce à des fonds de la Wallonie

" La Wallonie regorge de pépites naturelles mais elles sont encore insuffisamment valorisées, tant pour y développer la biodiversité que pour y soutenir un tourisme doux et respectueux de la nature « , a commenté la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

" La valorisation et l’aménagement de nos sites naturels et patrimoniaux sont une priorité pour le développement du tourisme wallon. Grâce au plan de relance, ce sont 10 millions d’euros qui seront investis sur des sites à forte attractivité, en créant des synergies au bénéfice de la protection de la nature et du rayonnement de notre territoire « , a ajouté la ministre régionale du Tourisme, Valérie De Bue (MR).