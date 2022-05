Carapace a pris ses quartiers depuis 40 ans chez les parents de Vanessa, également à Blaton.

«Ils possèdent un jardin clôturé mais parfois, il arrive qu’une porte reste ouverte un petit moment quand mon papa effectue des travaux de jardinage, explique Vanessa Daloin. C’était le cas lundi dernier et depuis, nous n’avions plus vu Carapace».

La tortue avait-elle été kidnappée? Vanessa ne voulait pas songer à cette éventualité, même si elle s’inquiétait suite au témoignage de deux personnes ayant aperçu un homme d’âge moyen ramasser une tortue dans le quartier.

«Il s’avère qu’un homme du voisinage avait bien ramassé Carapace pour qu’elle ne traîne pas sur la route, mais il l’avait mise chez un voisin.»

Par la suite, c’est après avoir vu et lu notre article paru sur le Net ce dimanche matin qu’une dame d’un quartier proche a pris contact avec Vanessa. «Elle m’a dit qu’elle avait trouvé Carapace et qu’elle l’avait tout simplement ramassée pour qu’il ne lui arrive rien. Mes parents, ma fille et moi sommes aux anges.»

Grande amatrice de fruits et de légumes

C’est quand elle avait 8 ans que Vanessa Daloin a reçu Carapace en cadeau, il y a donc 40 ans. Comme elle avait son environnement bien installé chez les parents de Vanessa, c’est là que la tortue est restée.

«Comme signe distinctif, elle a une petite écaille usée sur le dos. Elle était très amie avec le chat de mes parents qui est aujourd’hui décédé.»»

Carapace va donc retrouver ses habitudes. Elle est grande amatrice de melon, de fraises, de salade, de tomates et autres restes de courgettes. «Vers la fin septembre-début octobre, elle s’enterre et ressort en avril, souligne aussi Vanessa. Elle ne mord pas, apprécie les caresses et vient tout de suite quand elle entend qu’on lui donne à manger. Elle se lève et se couche avec le soleil.»