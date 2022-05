Carapace a pris ses quartiers depuis 40 ans chez les parents de Vanessa, également à Blaton.

"Mes parents possèdent un jardin clôturé mais parfois, il arrive qu’une porte reste ouverte un petit moment quand mon papa effectue des travaux de jardinage , explique Vanessa Daloin. C’était le cas lundi dernier et depuis, nous n’avons plus vu Carapace".

La tortue a-t-elle été kidnappée? Vanessa ne veut pas songer à cette éventualité, même si elle s’inquiète suite au témoignage de deux personnes ayant aperçu un homme d’âge moyen et de corpulence relativement forte ramasser une tortue dans le quartier.

"Je ne sais pas si cet homme a juste voulu retirer Carapace du chemin en la ramassant ou s’il avait une autre idée derrière la tête. Quoi qu’il en soit, il n’a pas sonné aux portes pour savoir à qui elle appartenait."

C’est quand elle avait 8 ans que Vanessa Daloin a reçu Carapace en cadeau, il y a donc 40 ans. Comme elle avait son environnement bien installé chez les parents de Vanessa, c’est là que la tortue est restée. Vanessa y tient beaucoup.

"Comme signe distinctif, elle a une petite écaille usée sur le dos. Elle était très amie avec le chat de mes parents qui est aujourd’hui décédé".

Grande amatrice de fruits et de légumes

Carapace est une grande amatrice de melon, de fraises, de salade, de tomates et autres restes de courgettes. "Vers la fin septembre-début octobre, elle s’enterre et ressort en avril , souligne aussi Vanessa. Elle est réapparue il y a trois bonnes semaines cette année. Elle ne mord pas, apprécie les caresses et vient tout de suite quand elle entend qu’on lui donne à manger. Elle se lève et se couche avec le soleil"

Mais où est passée Carapace? Si quelqu’un possède des informations, elle peut appeler au 0478/254488 ou si une personne veut la reconduire chez ses propriétaires, rendez-vous au Chemin Royal, 22 à Blaton.