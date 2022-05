Bernissart: le parking du COP se fait désirer

Une zone de stationnement de type dépose-minute sera par ailleurs dévolue aux bus devant l’entrée du complexe et un parking décentré d’une dizaine de places sera créé pour ces mêmes bus.

Il va falloir patienter. Que se passe-t-il? En réalité, en février 2019, le collège avait attribué le marché à une société pour un montant d’1,137 million TVAC.

"Comme nous devions attendre la promesse ferme de subsides, nous avons indiqué à cette société que son offre avait été retenue sans toutefois lui notifier officiellement, a expliqué la directrice générale, Véronique Bilouet. Cette promesse ferme de subsides, d’un montant de 707750 €, nous est parvenue le 20 août 2021, soit bien après le délai de validité de l’offre. Nous avons alors demandé à la société qui avait été choisie si elle acceptait de prolonger la validité de son offre, même avec une augmentation des prix. Mais elle nous a informés de son refus."

Le collège pensait pouvoir alors se tourner vers la société ayant remis la deuxième offre la plus intéressante, sauf qu’après des échanges avec le pouvoir subsidiant et son service juridique, il est apparu qu’il n’était pas possible de consulter les autres soumissionnaires vu que le marché avait déjà été attribué.

Conclusion: le subside reste acquis pour la commune mais elle va devoir relancer le marché. Il a donc été demandé au conseil communal d’approuver le nouveau marché au montant estimatif d’1,137 million TVAC.