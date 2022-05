Roger Vanderstraeten a expliqué que les démarches suivaient leur cours: "Nous avons été alertés des problèmes électriques par les pompiers et nous avons sollicité Ipalle, qui a diversifié ses activités et qui peut désormais prendre en charge le dossier."

Pour rappel, en janvier dernier, le rapport de la zone de secours était accablant. Le camping n’a pas rouvert ses portes le 1er avril comme prévu. "Auparavant, on avait des gens qui y étaient domiciliés mais ça, c’est terminé."

Le bourgmestre a aussi mis le doigt sur un problème récurrent au camping: l’utilisation excessive et surtout illégale du réseau. "Dès que le chef de camp avait le dos tourné, certains faisaient des tranchées et des raccordements sauvages ont été constatés. Même le système d’évacuation des eaux est piraté, ce qui cause des dégradations. Nous faisons démonter tout ça quand nous sommes prévenus. Nous avons également appris que des gens avaient passé l’hiver sur place et qu’ils ont donc consommé aussi sans rien dire."

Le bourgmestre a pris un arrêté de police pour interdire l’accès au camping. Il ne compte pas le retirer. "Je sais qu’il y a un recours en annulation au Conseil d’État mais j’imagine mal qu’il irait à l’encontre de ma décision. Les installations électriques sont obsolètes et il y a aussi des fuites de gaz. Moi, je ne joue pas avec ça. Par ailleurs, il y a 20 chats stérilisés au camping et nous avons désigné une personne bénévole pour s’en occuper."

«Beaucoup de caravanes à l’abandon»

La récente tempête a causé de gros dégâts à la toiture et aux sanitaires. Des travaux ont dû être menés. Les réparations sont terminées sur ce plan. Roger Vanderstraeten a précisé également qu’il faudra revoir la disposition des espaces. "Il y a beaucoup de caravanes laissées à l’abandon. On a pourtant amélioré le site. Mais la vision d’ensemble n’attire pas."

Vu les travaux de grande ampleur pour retaper le réseau électrique, le bourgmestre n’envisage pas une réouverture à court terme. "C’est une question de sécurité. On a réfléchi à rembourser les gens, c’est logique. Maintenant, je ne vais pas donner de date de réouverture. Et tous les campeurs ne pourront pas revenir. Des personnes qui se battent, je n’en veux pas. Le chef de camp est parti car il était harcelé. Une dame a accepté de le remplacer et elle s’en tire bien."