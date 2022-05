Forte émotion chez les pompiers de Wallonie picarde après la fermeture de leurs casernes (photos-vidéos)

Avant de rallier Blaton, chaque caserne avait réuni ses hommes et ses femmes avec pour objectif commun d’aller saluer les habitants. Tout au long de leur trajet respectif, les pompiers des différents postes ont pu apprécier la considération dont ils jouissent auprès de la population.

“J’ai toujours habité près des pompiers. Aujourd’hui, ça me fait tout drôle”, disait cette habitante de Basècles.

À Blaton, de nombreux riverains attendaient les pompiers aux abords du pont de la Folie. Une fois arrivés sur place, les hommes du feu ont été accueillis par les autorités et par le commandant de la zone de secours de Wallonie picarde, Olivier Lowagie.

44professionnels et 100volontaires

“C’est l’aboutissement d’un long processus , indique le commandant. On ressent une forte émotion dans le chef des pompiers. Ils m’ont fait part de leur pincement au cœur mais aussi de l’évolution positive de nos services. Je sens une bonne dynamique, un rassemblement pour le bien de la population. Il y a une forte adhésion de la part des pompiers. Pour preuve, ils ont voulu créer tous ensemble l’amicale des pompiers de Blaton”. Une amicale qui sera présidée par le Basèclois Rudy Delattre.

Le commandant a aussi tenu à remercier l’équipe d’officiers à la manœuvre pour gérer ce déménagement. La caserne de Blaton sera justement chapeautée par quatre officiers.

“Au total, 44 pompiers professionnels et 100 volontaires travailleront sur place, poursuit Olivier Lowagie. Les anciennes casernes seront vidées et restituées aux communes après un état des lieux. Tout se fait en bonne intelligence entre services publics. Il nous restera le déménagement vers la caserne d’Evregnies début juin.”

Depuis ce mercredi 10 h donc, les appels, 24 heures sur 24, se font vers la nouvelle caserne, désormais opérationnelle. Elle aura nécessité un investissement de 6,5 millions. Les véhicules des différents postes y sont affectés. “On avait des doublons et on va aussi pouvoir rationaliser le matériel, assure Olivier Lowagie. On tablera sur place sur une bonne vingtaine de véhicules”.

Inauguration en septembre

Le champ d’action de la caserne sera tourné vers le sud-est de la zone de secours de Wallonie picarde. “ Ce qui signifie de Ville-Pommerœul d’un côté jusqu’à la limite d’Antoing de l’autre , précise le commandant Lowagie. De toute façon, c’est un logiciel qui détermine le service le plus rapide et le plus efficace”.

Si le déménagement est effectif depuis ce mercredi 4 mai, l’inauguration officielle, elle, devrait se tenir en septembre.

“La nouvelle amicale souhaiterait lier l’inauguration à l’organisation de portes ouvertes”, conclut Olivier Lowagie.