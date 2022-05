Bernissart : la commune veut acheter l'ancienne gare de Blaton

Le bourgmestre a précisé qu’un notaire avait été sollicité pour estimer le bâtiment: "On ne parle ici que du bâtiment de la gare et des abords extérieurs côté rue, pas des quais ou d’autres éléments. Le notaire a estimé l’ensemble entre 125000 et 140000 €. Nous avons fixé un montant maximum d’achat à 140000 € et, pour avoir une marge en fonction des frais, un crédit de 170000 € sera inscrit au budget extraordinaire 2022 via une modification budgétaire."

L’ancienne gare, dans le cadre du plan communal de développement durable, pourrait être utilisée à des fins supplémentaires. On sait que la Fondation rurale de Wallonie et l’UMons travaillent sur la réhabilitation du moulin, qui se trouve à deux pas. "On peut donc envisager de faire de la gare un site dédié aux produits locaux , a embrayé le bourgmestre. Il pourrait également être question d’y installer un point-relais en matière de mobilité, par exemple pour y réparer des vélos."

Pas de salle d’attente

Et pourquoi pas une salle d’attente pour les navetteurs? Ce ne serait pas du luxe l’hiver ou tout simplement en cas de mauvais temps. Mais le bourgmestre a écarté cette idée: "Ce serait quand même tiré par les cheveux que la SNCB nous vende le bâtiment et nous dise qu’on va assumer totalement la surveillance et l’entretien de la salle d’attente. Déjà que la SNCB entend supprimer le passage à niveau 14 rue Notre-Dame sans consultation. Le collège a remis un avis négatif sur cette mesure." Quoi qu’il en soit, la commune fera une offre sous réserve d’un accord de la SNCB sur plusieurs points, notamment en matière d’amélioration de l’isolation.

Un affichage public est déjà visible. La commune sera-t-elle seule sur le coup? "Il y a pas mal de contraintes liées au bâtiment et les candidats ne devraient pas se bousculer", a assuré le bourgmestre.

À la question d’Aurélien Mahieu (6tem-ic), qui demandait si la commune avait tenu compte des charges engendrées par le bâtiment au budget ordinaire, Roger Vanderstraeten a répondu que la commune ne devra pas rembourser plus pour le futur prêt qu’elle ne paie actuellement en loyer pour occuper une partie des locaux, à savoir 2850 €. Quand même!

Des subsides pourraient être obtenus non pas pour l’acquisition mais bien pour la rénovation. Seule Martine Marichal (Oxygène-IC) s’est abstenue.