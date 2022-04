Harchies : un circuit touristique en 2023

"Il faut dire que ce projet s’avère multithématique dans la mesure où, en plus de la trame verte, on se trouve ici au cœur du patrimoine industriel de la commune avec les vestiges miniers, le coron du charbonnage et le musée de la mine, sans oublier le patrimoine archéologique et historique puisque nous sommes proches du château d’Harchies dont les douves ont été mises au jour, précise Éric Evrard (FRW).