Encadrés par Xavier, alias Mr.X, trois jeunes filles et quatre garçons ont notamment travaillé à l’élaboration d’une fresque sur les bâtiments du centre administratif du Préau, à Bernissart.

Peinture mais aussi dessin

"Après discussion avec les autorités communales, nous sommes partis sur une fresque faisant référence à un iguanodon, mais un iguanodon revisité et en travaillant également sur une allégorie de terrils", indique Mr.X. "J’ai préparé le terrain et les jeunes ont apporté leur touche. Ils ont aussi réalisé des petits dinosaures sur d’autres supports. Nous avons travaillé avec une nacelle d’élagage. J’avais déjà préparé la partie la plus haute de la fresque et les jeunes ont embrayé sur les parties basses. L’idée était de leur montrer comment utiliser les bombes mais aussi et surtout de les laisser exprimer leur créativité et leurs talents de dessinateur.

Le groupe était vraiment top, avec des jeunes souriants. Évidemment, nous étions dépendants des conditions météorologiques mais nous avons été gâtés de ce côté."

Elsa, 17 ans, était ravie d’avoir pris part à ce stage. "Ma maman a eu connaissance de l’annonce et elle m’en a parlé. Nous avons utilisé différent supports, par exemple de la cellophane et des planches. J’aime la peinture et à l’école, j’ai des heures d’art en option.

Ce stage me convenait donc plutôt bien. Après mes secondaires, je ne sais pas encore ce que je veux entreprendre comme études."

Quoi qu’il en soit, le résultat vaut le coup d’œil.