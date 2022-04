Bernissart: atmosphère électrique au camping

Néanmoins, dans le local d’accueil, Séverine Petereyns, nouvelle responsable du site, est présente. Elle nous accueille. "Mon rôle consiste surtout en ce moment à informer les gens qui se présentent. Pour le reste, le site est sous surveillance vidéo 24 h sur 24. Maintenant, je ne peux pas empêcher physiquement les campeurs d’entrer sur le site. Si quelqu’un décide de passer malgré tout, je dois faire appel à la police. Il faut préciser que des ouvriers communaux sont chargés de l’entretien du site. Ils tondent par exemple les pelouses afin que les campeurs, quand ils pourront revenir, ne trouvent pas leurs parcelles dans un drôle d’état."

Des travaux pour plusieurs mois…

Des problèmes ont donc été relevés au niveau de l’électricité tandis que les sanitaires sont insalubres. Des travaux sont ainsi menés au niveau de la toiture des sanitaires. "Ils ont pris un peu de retard mais désormais, on avance, assure Isabelle Plancq, présidente de l’ASBL Camping du Préau. Ipalle est venue visiter le site et doit remettre un plan d’actions à propos de l’électricité. À ce stade, on ne peut pas encore donner une date de remise aux normes du réseau électrique. Dès que ce sera possible, nous communiquerons sur la réouverture. Je peux comprendre la déception des campeurs mais nous mettons tout en place pour que le site puisse les accueillir à nouveau." En 2022? Peut-être que oui. Beaucoup de campeurs l’espèrent, surtout qu’ils ont payé leur cotisation. Mais dans un communiqué, Ipalle précise que "la réalisation des travaux nécessitera plusieurs mois."