"Cela concerne principalement des femmes occupées à temps partiel et elles sont donc dans des emplois précaires. En plus, ce sont des métiers qui méritent d’être revalorisés."

Rappelons que fin 2021, le conseil avait voté l’octroi de chèques-repas au personnel communal, sauf que les titres-services n’en ont pas bénéficié.

Service utile mais en déficit

La motion a été rejetée par la majorité. Pourtant, sur le fond, l’échevin des Finances, Luc Wattiez (PS), est tout à fait d’accord."Mais le problème est financier, dit-il.Les titres-services nous coûtent de l’argent. Si on fait la balance recettes-dépenses pour ce service, nous sommes en déficit de 20000 € environ. Si en plus on octroie les chèques-repas, on sera à 60000 €. On pourrait se retrancher derrière la jurisprudence qui fait état que pour octroyer les chèques, les gens doivent manger en entreprise. Mais ce n’est pas notre argument. Il y a l’aspect humain et on voudrait faire plaisir à ces personnes. Mais déjà, la RGB va nous poser problème et on doit mettre 135000 € en plus pour la zone de police."

Le bourgmestre, Roger Vanderstraeten (PS), a rajouté une mauvaise nouvelle pour les finances communales:"Nous allons être amputés au compte 2021 de recettes d’additionnelles à hauteur de 575000 €."

Luc Wattiez, qui estime que les titres-services rendent service à la population bernissartoise, a demandé à Bénédicte Vanwijnsberghe si elle avait une solution."Ou alors on donne à tout le monde ou alors à personne. Sinon, c’est une décision injuste, de la discrimination", soutient-elle.

Le bourgmestre assure que la majorité y réfléchit."Peu de communes gèrent les titres-services comme nous le faisons. C’est un service déficitaire mais on le garde et ces personnes ne sont pas en contrat précaire. On va essayer de donner aussi la RGB à tout le monde. Mais ce n’est pas évident. Nous assumons ce choix de les avoir dans le giron communal mais le gouvernement devrait aussi nous permettre d’indexer les titres-services et de revaloriser les salaires."