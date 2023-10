Incendie suite à un court-circuit dans un grenier à Basècles

"L’origine du sinistre est un problème électrique, un court-circuit dans un câble qui a fondu et qui a mis le feu à des morceaux de tissu et de papier dans le grenier, explique le lieutenant Recuero. Tout est resté localisé dans le grenier. Le feu ne s’est propagé dans aucune autre pièce. Il n’y a pas eu de dégâts trop importants mais l’installation électrique est à revoir et à faire contrôler."

Les pompiers ont déployé plusieurs véhicules : deux autopompes, une échelle, une citerne, un véhicule de balisage et une voiture de commandement.