L’ex-échevine Lise Amorison (Les Engagés) relance la liste Ensemble pour les élections d’octobre 2024 à Belœil

Le groupe pluraliste "Pour l’Avenir", qui avait été bâti autour d’élus libéraux et humanistes, n’existera plus dans cette configuration. Le MR de Belœil est de retour sur les listes tandis que la conseillère et ancienne échevine, Lise Amorison, fera renaître le mouvement Ensemble.