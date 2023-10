Belœil: une salle de sport développée en famille au sein d’un centre paramédical

L’ouverture de cette jolie salle de sport à taille humaine, qui coïncide avec le 4e anniversaire du centre Aqua Santé, répondait à un réel besoin.

"Lors de nos consultations, on s’est rendu compte que la sédentarité amenait beaucoup de pathologies comme des lombalgies. On a aussi souvent été confrontés à des patients souffrant des effets néfastes (petites blessures, arthrose…) d’une pratique sportive inappropriée, en raison notamment d’un manque d’encadrement ", souligne Marine Platiau, qui a concrétisé ce projet avec son époux et Adriano Tancredi, l’un des coaches sportifs du centre paramédical.

Baptisé Sport Body Health, le nouvel espace de bien-être se place à contre-courant des salles de fitness détenues par de grandes enseignes. L’approche se veut ici plus personnalisée avec un suivi de chaque utilisateur.

Un encadrement personnalisé

"Personne n’est livré à lui-même. Quel que soit le type de séances (individuelles ou collectives), le pratiquant bénéficie toujours d’un encadrement assuré par un coach sportif ou un kiné. Le fait d’avoir un professionnel à ses côtés est un atout important, que ça soit pour bien utiliser le matériel, apprendre les bons gestes ou pour proposer des exercices adaptés en fonction des aspirations, des douleurs physiques de l’usager… ", insiste le couple de jeunes kinés à la tête de la structure paramédicale et sportive, équipée d’une piscine.

Pour les entraînements libres, la salle de la rue d’Ath est accessible au grand public sur réservation. L’offre s’articule aussi autour d’une foule de cours collectifs (pilates, yoga, psychomotricité pour les 3-6 ans, renforcement musculaire, abdos fessiers et prévention du dos, full body sport dès 7 ans) limités à des groupes de maximum 10 personnes. "Nous voulons vraiment prendre soin de la santé des gens et pour garantir un encadrement de qualité, il était impératif que les cours soient dispensés en petits comités ", assure Mme Platiau, qui habite l’entité des princes de Ligne depuis 7 ans.

Créer des ponts entre le centre paramédical Aqua Santé, où officie une dizaine de professionnels (kinés, coaches sportifs et bébés nageurs, psychologue, profs de yoga et de pilates), et le nouvel outil sportif, c’est évidemment l’une des finalités du projet mais ses initiateurs souhaitent s’inscrire dans une démarche constructive.

"On n’obligera jamais nos patients à fréquenter la salle. Notre rôle, c’est de soulager leurs douleurs physiques, mentales et de leur apporter du bien-être, qui passe aussi par les séances de sport qu’on peut leur proposer", conclut la kinésithérapeute.