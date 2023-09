Quevaucamps : un camion en proie aux flammes, au bout de la rue des Marnières

Les riverains de la rue des Marnières et des environs ont entendu quatre déflagrations assourdissantes, qui venaient du bout de l’impasse. Une heure et demie après le début de l’intervention, les pompiers étaient toujours sur place pour combattre les flammes, même si l’incendie semblait alors maîtrisé. Les soldats du feu ont également dû tenter de préserver l’habitation voisine, le pignon de la façade était relativement proche du brasier. Au moment d’écrire ces lignes, la cause du sinistre était encore inconnue.