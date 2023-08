Pour rappel, le 7 mars, le conseil communal avait décidé du principe de la vente avec recours à une mise en vente publique et un prix minimum fixé à 280.000 €.

”Après avoir établi le cahier de charges, le notaire a proposé que la vente publique se fasse via Biddit, site de vente immobilière en ligne, a confirmé le premier échevin Michel Dubois. Les délais sont assez stricts, puisque pour les enchères, on a une semaine, à savoir du 17 octobre à 13 heures au 25 octobre à 13 heures. Nous avons ajouté une clause, à savoir la condition suspensive de l’accord du conseil communal puisque c’est lui qui décidera.”

Le groupe Pour l’Avenir a voté contre ce point. Fanny Renco a ainsi exprimé ses inquiétudes par rapport aux délais. “Deux mois pour les visites et la publicité et une semaine pour les enchères, c’est court. Je m’interroge aussi par rapport à la qualité des acquéreurs. On va avoir des spéculateurs qui vont offrir le prix le plus bas. On risque d’avoir des offres à 150.000 €.”

Le bourgmestre, Luc Vainsaingèle, se veut rassurant. “On ne risque rien. Cette procédure peut même nous réserver une bonne surprise. Nous ne serons pas liés par le dernier prix qui aura été donné. Si d’autres amateurs se présentent avec une meilleure offre après cette procédure, on pourra les accueillir.”

Pour Alain Carion (Pour l’Avenir), il s’agit d’une mauvaise gestion des deniers publics. “Nous avions acheté ce bâtiment quasi au double du prix demandé ici. Il est à un endroit stratégique du village et la commune aurait dû avoir la maîtrise de l’ouvrage. Il faudrait ajouter une condition, à savoir refuser l’offre si on estime que le projet présenté par le candidat acquéreur n’est pas compatible avec ce qu’on imagine pouvoir faire dans le centre de Beloeil.”

De son côté, Pierre Marie Sprockeels (CAP) a fait remarquer que depuis le Covid, “les notaires utilisent tout le temps cette procédure de vente publique en ligne. Son intérêt est de donner une visibilité à l’offre bien au-delà de l’entité et de toucher aussi des acheteurs étrangers.”