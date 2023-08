Jules Flamant en tant que courroie de transmission à Beloeil

Si Jules a accepté de relever le challenge belœillois, c’est en partie parce qu’il souhaitait revenir de ce côté de la frontière linguistique. "J’aspirais à retrouver un projet en Wallonie qui me corresponde bien et à trouver un coach avec lequel je puisse entretenir un bon relationnel. Jérémy Descarpentries m’a contacté. Nous avons beaucoup échangé au sujet du projet et il m’a convaincu de rejoindre Belœil."

La philosophie de jeu prônée par le coach a séduit Jules Flamant. "Notre jeu se base beaucoup sur la possession et en tant que numéro dix, j’aime me déplacer entre les lignes et distiller de bonnes passes aux attaquants. Le jeu prôné me semble en adéquation avec mes qualités. Le coach a confiance en moi et me laissera jouer mon football. J’ai envie d’emmagasiner du temps de jeu et de réaliser une saison pleine au sein de cette équipe. Au fil du temps, j’espère prendre de plus en plus de responsabilités."

Jules est aussi persuadé que Belœil peut faire bonne figure au sein de la D3 malgré un statut de promu. "Des joueurs vont encore arriver, ce qui ne fera qu’accroître la concurrence dans le groupe. Si elle est saine, c’est toujours une bonne chose. On peut réaliser une bonne saison. Nous ne nous connaissons pas encore à 100%, mais si nous parvenons à améliorer encore et encore nos automatismes, on pourra concurrencer pas mal d’équipes."