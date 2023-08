Voyage inédit à travers l'histoire, ce week-end, à l'archéosite d'Aubechies

Cet événement phare de la saison touristique réunit près de 200 reconstituteurs, artisans et archéologues belges et étrangers afin de faire découvrir au public leur passion et les résultats de leurs expérimentations. L’occasion aussi d’évoquer les multiples aspects de la vie des Celtes et des Gallo-Romains.

Sur le plan militaire, les Gaulois seront bien représentés et montreront leur équipement et leur artisanat sur leur campement. Les différents corps de l’armée romaine ne seront pas non plus en reste: légionnaires, auxiliaires et garde prétorienne exécuteront diverses manœuvres.

Cette édition sera aussi riche en représentations. Le samedi, un mariage à la mode romaine sera célébré sur le site.

L’ambiance d’un marché aux esclaves antique sera reconstituée, tandis que la vie quotidienne sera également abordée: animation autour de la cuisine gauloise, fabrication de chaussures gauloises, présentation de vêtements et de parures antiques, conception de parfum…

En exclusivité cette année, une cohorte de vigiles, ancêtres de nos pompiers actuels, procédera à des démonstrations.

D’impressionnants combats de gladiateurs seront par ailleurs organisés pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Tout au long du week-end, les artisans ne manqueront pas de présenter aux visiteurs leur artisanat au cœur du village préhistorique: forgeron, bronzier, potier, tisserand, vannier…, autant de métiers qui sortiront quelque peu de l’oubli. Dans le cadre d’échanges avec l’Archeopark de Všestary (République tchèque), une équipe d’archéologues expérimentera le travail de la céramique et le façonnage d’outils néolithiques.

Une attention particulière a enfin été portée au jeune public. Les enfants pourront, entre autres, fabriquer leurs propres fibules (épingles servant à fixer les vêtements), s’initier aux jeux antiques ou encore se laisser envoûter par les histoires passionnantes d’un conteur.

Tarifs: 16 € par adulte en prévente (20 € sur place), 6 € par enfant (8 €), gratuit pour les moins de 4 ans. 069/67 11 16 – www.archeosite.be