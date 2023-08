Îlot de verdure ouvert sur le monde, le Moulin du Rié à Stambruges

Pascale et son mari sont devenus propriétaires des lieux en 1995. "Nous avions terminé nos études. Je viens de Bruxelles et je voulais habiter à la campagne, m’y installer comme vétérinaire. Comme mon mari était de Tournai, nous cherchions dans les environs. Ma maman a un jour vu une annonce concernant cette propriété dans un journal publicitaire. Nous avons pris rendez-vous. C’est la première maison que nous visitions et nous avons eu le coup de cœur. Nous en avons visité d’autres mais nous sommes vite revenus à celle-ci. Le jardin, surtout, nous avait tapé dans l’œil. Je voulais un hectare pour mon cheval. Il y avait de la place."

Au décès de son mari dans un accident de la route en 1999, Pascale a pris la décision de rester au moulin avec ses enfants. "À la base, c’était un projet de vie à mon mari et à moi. Après son décès, c’était peut-être un peu fou de rester, mais mon choix était fait."

Et Pascale ne le regrette absolument pas.

L’eau est bien guidée

Après la grille d’entrée, sur la gauche, une maison distincte de la grande bâtisse. Elle est occupée par des locataires. "Je n’aime pas que mes locataires me qualifient de propriétaire quand ils me présentent à des amis. Je dirais plutôt que je suis la gardienne des lieux. Je veille à conserver leur authenticité. Ils appartiennent au patrimoine, donc à tous."

Pascale ouvre ainsi régulièrement ses portes à différentes activités qui se déroulent dans le village, des sorcières au crossage en passant par les journées du patrimoine. "C’est un endroit qui doit vivre. J’y ai proposé des visites pendant dix ans à l’occasion des journées du patrimoine. Les premières années, les gens venaient chercher du beurre et du lait comme autrefois dans ce qui était une ferme. Ils étaient contents de revenir dans ces lieux. Je sais qu’il y a eu un restaurant à une époque. Le moulin, lui, a fonctionné jusqu’aux années cinquante."

Le Moulin a été construit à l’emplacement de l’ancien château fort Dubuisson détruit en 1478 lors d’un conflit. On retrouve la trace d’un moulin à eau à cet endroit dès 1493.

"Le jardin était un château fort et la maison faisait office de poste de garde. Il y avait un pont-levis. Le jardin, c’est une île. Le château fort était entouré par les douves."

On distingue deux étangs. En réalité, il n’y en a qu’un. Il entoure le jardin. Le rieu bouillant alimente l’étang par des dérivations. Au bout de la propriété de Pascale, le Ravel et le canal. "Le rieu est siphonné sous le canal puis parcourt le bois jusqu’à la Fontaine Bouillante. Dans l’autre sens, il continue à couler dans le village mais plus de manière apparente comme autrefois et va jusqu’à Condé. Dans le jardin de certains habitants, on peut encore le distinguer." Entre l’étang et le canal, toujours dans le domaine, un petit bois. "Il est sous eaux en période de crue et sert de bassin d’orage. Ce système pour gérer l’eau existe depuis la nuit des temps. Il y a moyen de vider et de curer une partie de l’étang sans toucher à l’autre. C’est astucieux. Nous n’avons jamais été inondés."

Remettre une roue ?

Chaque année, Pascale Bodson accueille des louveteaux. "Des enfants de 6 à 12 ans. Ils dorment à l’étage du moulin. Les chefs, eux, investissent les écuries et la prairie dans le fond avec des tentes. Avant, il y avait un étang de pêche et une buvette. Elle est encore là. Elle sert de cuisine aux scouts."

Un endroit improbable. Le mobilier de couleur bleue vaut à lui seul le détour.

Si elle avait un peu de temps, Pascale aimerait créer une ASBL ou lancer un crowdfunding afin de financer la renaissance de la roue du moulin, disparue depuis longtemps. Un challenge de taille. Mais elle n’est plus à un projet près.