Découverte de cinq corps en 1991: retour sur les lieux

Jean-Pierre Bastien était alors commissaire-adjoint au niveau de la police communale de Belœil. Près de 32 ans après les faits, il revient pour la première fois sur les lieux de cette sordide découverte. L’affaire a marqué à jamais le policier qu’il était.

"À l’époque, les moyens de communication n’étaient pas les mêmes. Je me trouvais à Belœil dans le cadre des préparatifs de la Nocturne quand on est venu me chercher pour me dire qu’une collègue me demandait au téléphone. À la base, j’ai cru à une plaisanterie quand elle m’a annoncé la nouvelle de la découverte. Mais, très vite, il a fallu se rendre à l’évidence et je suis allé sur place."

Une main qui dépassait

C’est un joggeur passant le long du sentier qui avait fait la découverte, preuve que les sacs-poubelle n’étaient pas spécialement bien dissimulés. "Ils ne se trouvaient pas directement sur le sentier, mais à quelques mètres dans la végétation, souligne Jean-Pierre Bastien. De mémoire, il y en avait cinq. D’un des sacs, on voyait une main dépasser. Mais pas question pour nous de les ouvrir, sous peine de souiller d’éventuels indices. Notre rôle s’est limité à établir un périmètre de sécurité."

Jean-Pierre Bastien se souvient d’avoir téléphoné au parquet. "Nous n’avions pas de radio dans les voitures et je me suis rendu dans un café qui n’existe plus et qui se trouvait à proximité de l’actuel home Les Bruyères. Je pense que quand les tenanciers et les clients ont vu ma tête, ils ont compris que quelque chose se passait. Le téléphone se trouvait à l’arrière, dans la cuisine, mais tout le monde a dû comprendre ce que je disais parce qu’on entendait les mouches voler. À l’autre bout du fil, c’était Jean-Bernard Cambier, que beaucoup ont connu comme premier substitut. Il était de garde. Quand je lui ai fait part de la découverte, je me souviens de sa réaction. Il m’a d’abord dit: répétez. Ensuite, il a ajouté: mais c’est horrible ce que vous me dites."

Très vite, les autorités judiciaires sont arrivées sur les lieux.

"Il y avait le procureur du Roi Poncelet en personne ainsi que la PJ et les services spécialisés pour prendre les corps en charge. Je me rappelle qu’ils sont partis sur Tournai pour autopsie."

L’enquête n’allait pas durer très longtemps et trouvera son épilogue de l’autre côté de la frontière, plus exactement à Quarouble.

"Parfois, un vol est plus difficile à résoudre qu’un meurtre, assure Jean-Pierre Bastien. Comme aucune disparition inquiétante n’avait été signalée dans notre coin, l’affaire s’est orientée vers le nord de la France assez rapidement. Mon PV n’était pas long puisqu’il se limitait aux constatations réalisées et à l’élaboration du périmètre de sécurité. De toute façon, comme il s’est avéré que les victimes étaient Françaises et que l’auteur des faits était lui aussi Français, nous n’avions plus la main."

Coup de fil à payer

Un petit regret tout de même, pour le citoyen de Basècles. "Une réunion était prévue entre autorités belges et françaises, sorte de débriefing. J’aurais aimé y assister même si le rôle de la police de Belœil s’était cantonné au début de l’affaire, mais cette réunion n’a jamais eu lieu."

Le café dans lequel Jean-Pierre Bastien avait passé son coup de fil a fermé puis a été rasé. "Près de 32 ans après les faits, je suis toujours redevable d’une communication téléphonique. J’étais tellement absorbé par ce qu’il venait de se passer que je n’avais pas payé ce coup de fil en sortant. À ce jour, je ne l’ai toujours pas remboursé."

Une tuerie autour de la vente d’une voiture d’occasion

Enquête rondement menée et verdict sans surprise. Dans cette affaire, tout le monde devait mourir.

Le nœud de cette affaire tient donc dans la vente d’un véhicule d’occasion. Rien de plus. Cinq victimes: deux adultes et trois enfants, dont une fillette. Tout ça pour une bagnole…

Frédéric Roucoult voulait se faire rembourser puisque l’immatriculation de la voiture n’avait pas été possible.

Rendez-vous avait finalement été fixé le 5 août chez Guédin à Quarouble, rue Pasteur, petite voirie en forme d’impasse. Le piège allait se refermer… Car Guédin n’avait visiblement pas l’intention de restituer l’argent à Roucoult, tout simplement parce qu’il ne l’avait déjà plus. Guédin avait, dans l’intervalle, acheté un autre véhicule, un 4x4, dont il était particulièrement fier. Afin d’éviter tout litige, il aurait donc eu pour projet d’éliminer Frédéric Roucoult ? Le tout pour éviter de devoir restituer les 46000 francs français ? Ces questions paraissent insensées. Et pourtant...

Dans la tête

Ce que Denis Guédin n’avait sans doute pas prévu, c’est de voir débarquer Roucoult avec quatre membres de sa famille. Il devait y avoir un mort. Il y en aura cinq. Massacrés comme des chiens, selon l’expression. À bout touchant ou portant et pour la plupart tués d’une balle dans la tête. Dans cette affaire, tout le monde devait mourir. Pas de témoins…

Prétextant d’aller chercher l’argent, Guédin était revenu dans la pièce dans laquelle la famille Roucoult se trouvait pour ensuite se livrer à sa basse besogne sous le regard de sa compagne enceinte, Sylvie V., 20 ans au moment des faits, dont l’expertise dira que son âge mental ne dépassait pas celui d’une enfant de 12 ans.

Guédin, qui parlera de bagarre ayant mal tourné, avait acheté la carabine 22 long munie d’un silencieux quelques heures avant le rendez-vous fatidique. De quoi accréditer la thèse de la préméditation.

Aux enquêteurs français, Guédin avait montré la Ford Escort bien présente dans son garage ainsi que le reçu signé de la main de Frédéric Roucoult, en réalité un faux. Ce dernier était arrivé avec la Ford, le reste de sa famille circulant à bord d’une Renault 5 qui sera jetée dans le canal, tout comme l’arme du quintuple crime.

Face aux enquêteurs, Guédin finira par craquer. Sa compagne l’avait aidé à ficeler les corps et à les placer dans des sacs-poubelle. Le summum de l’horreur.

Perpétuité

Viendra ensuite le temps du procès.

En janvier 1995, devant les Assises de Douai, Denis Guédin tentera de charger sa compagne, expliquant qu’elle était dépensière. Les avocats de Guédin mettront en avant son éducation rigide. Sa fascination pour des personnages du style Rambo, mais aussi pour les voitures et les armes sera également épinglée.

Guédin prétendra avoir acheté la carabine, le silencieux et les munitions pour faire peur à Roucoult, qui le menaçait soi-disant de venir chez lui avec plusieurs proches pour en découdre.

Sans grande surprise, Denis Guédin sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 18 ans, les jurés ayant suivi le concernant les réquisitions de l’avocat général.

Sa compagne, Sylvie V., dont l’avocat, le célèbre Éric Dupond-Moretti, avait dit qu’on ne condamnait pas une enfant de 12 ans, faisait référence à son âge mental supposé, écopera de dix ans de prison. Le ministère public en avait requis quinze à son encontre. Quel a été le rôle de cette jeune femme ? A-t-elle eu une quelconque influence sur les agissements de Guédin ? Son profil ne cadrait en tout cas pas avec celui d’une meneuse.

Sylvie V. avait servi des boissons aux Roucoult juste avant le carnage. Leur dernier verre…