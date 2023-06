Enfants violentés, harcèlement, menaces…, de lourdes accusations envers une directrice d’école, à Basècles

Signe du profond malaise, une vingtaine d’élèves ont quitté l’établissement, situé sur la place de Basècles, depuis le début de l’année scolaire tandis que 5 enseignants sont sous certificat médical. En place depuis plus de 20 ans, la directrice, une personnalité bien connue dans l’entité de Belœil, cristallise les griefs d’un tas de parents, d’élèves et professeurs, dont certains fréquentent toujours Saint-François.

Actes de violence, menaces, insultes, humiliations, harcèlement moral à l’égard tantôt de certains membres du personnel, tantôt envers des élèves…, les accusations sont lourdes. Et les plaintes s’accumulent. Rappelons toutefois que la présomption d’innocence doit prévaloir dans cette affaire, sur laquelle se penchent le parquet de Mons et l’auditorat du travail.

Des parents et enfants manipulés ?

En burn-out depuis la mi-avril, Julien Flasse, instituteur en 5e primaire à l’école Saint-François, a déposé plainte contre la directrice, pour harcèlement moral et diffamation. "Les ennuis ont débuté en mai 2022 quand, à l’instar de collègues, j’ai été mis sous pression pour réduire mon temps de travail. La directrice voulait placer l’une de ses filles, institutrice de formation, au sein de l’école. J’ai refusé et depuis, elle n’a eu de cesse de chercher à me nuire."

Julien Flasse, instituteur en 5e primaire, donne un fameux coup de pied dans la fourmilière. ©– Eda

L’enseignant de 41 ans se dit victime d’une cabale de sa supérieure hiérarchique qui aurait monté un dossier de toutes pièces en instrumentalisant certains élèves et leurs parents. " On a demandé aux enfants de ma classe de formuler sur papier des reproches me concernant. S’ils n’en avaient pas, on leur en soufflait à l’oreille. Elle a abusé de sa position pour les prendre en otage, dans le seul but de m’évincer.

Quand elle a transmis ces écrits aux parents à une réunion, ces derniers sont tombés de haut. J’ai été décrit comme quelqu’un de violent, d’agressif, qui n’hésitait pas à lancer une chaise dans la classe. Je ne blâme pas ces parents ; il est normal qu’ils réagissent comme ça mais ils ont été manipulés. Elle m’a fait passer pour un monstre, en allant jusqu’à me traiter de prêtre pédophile. Or, je suis exempt de tout reproche. Si j’avais commis quelque chose de grave , j’aurais déjà été licencié par le pouvoir organisateur. En fait, toute personne qui s’oppose à elle ou à sa famille termine broyée…"

"Des morsures, des oreilles tirées, des enfants au ‘‘cachot’’"

Julien Flasse, qui a reçu une multitude de messages de soutien, affirme avoir été témoin des humiliations subies par des enfants et des coups donnés par la directrice.

"Des baffes se sont perdues, il y a eu des morsures, des oreilles tirées, sans compter les propos humiliants tenus aussi à l’encontre des adultes. Elle a déclaré devant des enfants que j’étais un c… Parmi les punitions infligées, elle enfermait parfois l’élève dans une petite pièce lugubre, derrière son bureau, qu’elle appelle le cachot. "

Il est urgent que les autorités compétentes agissent pour que ces comportements cessent, assure l’enseignant qui ne fait pas de cette affaire un combat personnel.

"Ce qui me préoccupe, c’est la sécurité des enfants. La prochaine rentrée se profile déjà et il faut que la directrice, qui représente un danger pour les élèves, soit évincée et remplacée par une personne honnête, compétente et bienveillante. "

Nous avons sollicité une réaction de la directrice basècloise mais sans obtenir de réponse.