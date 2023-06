Basècles: une nouvelle balade de 5,5 km met à l’honneur les richesses de l’ancien village marbrier

©ÉdA

Une attention particulière a été portée à la valorisation du patrimoine, avec dix points d’intérêt historique répartis sur le tracé: la pompe à eau de l’ancienne école de dessin, l’ancien site de Basècles Plage, le château Daudergnies, la chapelle Notre-Dame de Lorette, la carrière des pompiers, la statue en hommage à Gaston Destrebecq…

Les carrières de Basècles, depuis la rue de Grandglise. ©ÉdA

Nous reviendrons plus en détail sur les richesses naturelles et patrimoniales de cette balade dans le cadre de notre série intitulée "C’est le printemps/l’été, on prend l’air !", à découvrir chaque samedi jusqu’à la fin du mois d’août.