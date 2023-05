Des apprentissages au grand air, sur le RAVeL, pour les écoliers de Thumaide

Les élèves de 5e et 6e primaires de l’école communale de Thumaide quittent leur classe et s’installent, chaque vendredi, en plein air afin d’assister à leurs cours. Issue du Danemark, la pédagogie dénommée "école du dehors" vise à se recentrer sur l’apprentissage de la vie quotidienne, l’autonomie, le jeu libre et le lien affectif à la nature.