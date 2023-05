Le hic, c’est que le dispositif en matériaux composites, qui a coûté environ 15 000 euros, n’a pas été complété par la signalisation ad hoc de l’entreprise désignée par la Commune. Cette situation peu sécurisante pour les badauds et autres promeneurs a engendré des inquiétudes dans le chef des habitants.

Le conseiller MR Alain Carion, qui vit dans le paisible hameau des Écacheries, a dernièrement relayé les craintes, qu’il partage pleinement, auprès des membres du collège. " Un week-end, j’ai aperçu des enfants jouer en ce lieu qui me paraît dangereux au regard de la pente menant à la voie d’eau.

Il est indispensable d’intervenir afin de sécuriser ce ponton de paddle, sachant qu’en cas d’accident, la responsabilité de la Commune pourrait être engagée", souligne M. Carion, qui a par ailleurs appuyé sur la nécessité, comme le projet le prévoit, de créer un parking aux abords du site dans le cadre des futures manifestations.

Anthony Basilico, l’échevin des Sports et du Tourisme (L’Essentiel), a admis le problème tout en assurant qu’une barrière de sécurité provisoire avait été récemment placée afin d’empêcher l’accès au ponton flottant.

" Le jour du placement de la plateforme, je me suis rendu sur le chantier et c’est là que j’ai constaté l’absence de la signalétique qui devait être fournie par la société en question, précise M. Basilico. Notre agent responsable de la sécurité a alors été prévenu et en attendant l’arrivée du dispositif définitif, on a fait le nécessaire.

L’entreprise qui a construit la plateforme m’a certifié que tout rentrerait dans l’ordre cette semaine avec les dernières finitions. En ce qui concerne la zone de stationnement, le service en charge du projet est en train d’analyser les choses", ajoute l’échevin belœillois du Tourisme.