La 11e édition du concours-exposition amaryllis ne devrait pas faire exception en déroulant le tapis rouge à plus de 6 000 fleurs, du samedi 29 avril au dimanche 7 mai (inclus). Les portes de la résidence princière s’ouvriront, de 10h à 18 h, à ce spectacle unique haut en couleur.

Dès le milieu de cette semaine pour le montage, des fleuristes, décorateurs et autres passionnés laisseront libre cours à leur créativité en métamorphosant les pièces du château.

Les participants seront répartis en trois catégories: petites et grandes équipes (NDLR: huit sont inscrites) ainsi que les écoles, au nombre de six. Fidèle partenaire de l’événement, la maison renommée Berbée fournira les quelque 6 000 amaryllis qu’elle cultive avec soin aux Pays-Bas.

Des fleurs à la hauteur du cadre, majestueux

Chaque année, des milliers de visiteurs se pressent pour admirer ces tableaux uniques. ©EdA

Les compositions florales habilleront, dès l’entrée avec le majestueux escalier, une petite quinzaine de salles de la demeure des princes de Ligne: les appartements du Feld-Maréchal, les chambres d’Epinoy et d’Amblise en passant par la bibliothèque ou le salon des Ambassadeurs.

Une grande structure de fleurs sera par ailleurs installée dans la cour du domaine de Belœil.

Au-delà de cet écrin d’exception, propriété de la famille de Ligne depuis le XIVe siècle, le public se laissera aussi charmer par les formes voluptueuses et le port altier des amaryllis. Des fleurs généreuses qui se déclinent en une multitude de couleurs, oscillant entre le blanc crème et le rouge pourpre.

Pour la seconde année consécutive, un concours "Jeunes espoirs" permettra de mettre en lumière les étudiants et amateurs d’art floral qui n’ont jamais participé à ce genre d’exercice. Douze jeunes talents seront mis en compétition autour d’un montage floral de 20 amaryllis.

Comme il est de tradition, un jury d’experts attribuera les différents prix aux lauréats lors de l’inauguration, prévue vendredi vers 15 h. Tout au long des 9 jours de l’exposition, les visiteurs auront la possibilité de voter pour leur composition coup de cœur.

Le culte des fleurs, une vieille tradition

Si le concours vit sa 11e mouture, l’exposition perpétue une longue tradition, vieille de plus de 30 ans, symbolisant l’amour des illustres propriétaires du château pour l’univers floral. Une belle aventure qui a germé lors d’une rencontre entre le prince Antoine de Ligne et le producteur hollandais Léo Berbée.

"Plusieurs générations de passionnés de nature et de jardins ont aussi modelé à leur manière ce cadre de verdure créé au XVIIe siècle et composé, notamment, des jardins à la française", souligne le prince Henri de Ligne.

Tarifs de l’expo (avec accès au château et au parc): 15 €/adulte, 14 € (seniors et étudiants), 7,5€ (enfants de 6 à 12 ans) et 7 € pour les habitants de Belœil.