Après une dispute à Beloeil, il saisit un fusil de chasse et menace de se suicider

"Suite à un différend familial, vous étiez sorti de chez vous avec un fusil de chasse à la main", lui rappelle la présidente.

"J’étais détenteur d’un permis de chasse français. À l’époque, je prenais de la cocaïne. Aujourd’hui, je ne consomme plus. J’ai été suivi. Ma compagne et moi sommes toujours ensemble, même si nous ne partageons plus le même toit."

Le ministère public a souligné qu’une mesure d’interdiction temporaire de résidence avait été signifiée au prévenu suite aux faits. "Je laisse la peine à votre appréciation".

Arme jetée chez le voisin

La défense parle d’une soirée qui était allée de mal en pis: "Mon client traversait une très mauvaise passe: perte d’emploi, drogue… Il ne gérait plus. Pour se payer des doses, il mettait en gage des objets comme le PC portable de sa compagne. Une dispute avait éclaté à cause de ça. Elle ne voulait plus de lui. Contrôlé par la police, il est rentré chez lui et en est ressorti avec un fusil de chasse. Il a crié qu’il voulait se suicider avant de jeter l’arme chez le voisin quand il a entendu que la police arrivait chez lui.

Depuis les faits, il s’est vraiment repris en mains et est abstinent. Nous demandons le sursis probatoire ou une peine de travail."

Jugement le 16 mai.