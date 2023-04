Du cirque au château de Belœil et une grande chasse aux œufs le lundi de Pâques

Tout au long de l’après-midi (NDLR: le Domaine sera ouvert de 13 h à 18 h), des visites guidées de la résidence princière seront organisées au premier étage, où certaines salles ont été agrémentées de décorations de Pâques.

Au rez-de-chaussée de la prestigieuse demeure, propriété des princes de Ligne depuis le XIVe siècle, un parcours spectacle déambulatoire tiendra en haleine le public. D’une pièce à l’autre, l’art circassien sera mis à l’honneur grâce à la Compagnie Magical Time, de Lens (près de Jurbise). L’ASBL montoise Ballons et Merveilles sera aussi de la partie pour émerveiller petits et grands en chapeautant la chasse aux œufs et la mise en place de jeux anciens.

Pour le parcours spectacle et la chasse aux œufs, les réservations (obligatoires) se font via la billetterie en ligne: http://www.chateaudebeloeil.com

Prix: 15 € par adulte, 14 € pour les étudiants et seniors, 7,5€ pour les enfants de 3 à 12 ans.