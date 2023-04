Aubechies: une grosse mobilisation citoyenne contre le projet de lotissement de 22 maisons

Le projet soulève une levée de boucliers d’une ampleur rarement vue à l’échelle de territoire de Belœil. Ce lundi 3 avril, jour de clôture de l’enquête publique, le service urbanisme avait réceptionné 29 courriers individuels émanant d’Aubechois ainsi qu’une pétition d’environ 700 signatures (NDLR: celle en ligne a recueilli plus de 300 signatures), signale l’échevin compétent Dany Leturcq.

"On ne veut pas d’un deuxième village"

Des représentants du comité de village se sont réunis mercredi dernier sur la place de Quevaucamps afin de remettre les documents à la commune.

La mobilisation est à la mesure de la taille du lotissement, que les habitants et défenseurs du patrimoine jugent démesurée eu égard au nombre d’âmes (environ 160) qui vivent dans ce village, reconnu comme l’un des plus beaux de Wallonie.

"Le projet n’est pas moche mais il faut arrêter l’urbanisation intensive de nos campagnes, nous dit un membre du comité. On ne peut pas interdire de bâtir des logements sur cette parcelle constructible mais nous ne voulons pas d’un deuxième village."

C’est sur une grande prairie de 1,35 hectare, entre les rues d’Ellignies, de l’Abbaye et du Monceau, que GSC Patrimonium entend développer le projet.

S’il sort de terre, celui-ci devrait accueillir au minimum 60 nouveaux habitants, sachant que chaque maison comprendra 3 ou 4 chambres.

"Une identité visuelle dénaturée"

Les voix contestataires s’élèvent pour clamer leur volonté de sauvegarder l’authenticité d’Aubechies. " Un village dont le caractère rural demande à être préservé. L’aménagement de ce quartier résidentiel totalement uniforme dénaturera le village dans son identité visuelle, son cadre champêtre. De par sa localisation au bord d’une route importante, ce projet sera la première image que les habitants et les visiteurs verront en se rendant à Aubechies, déplore Arnaud Fagnot, membre du collectif et citoyen d’Aubechies.

Le lotissement, avec son alignement rectiligne de maisons, sera en rupture avec la plupart du bâti existant, regroupé en îlots ou s’intégrant sur des terrains très aérés. Le village perdrait son âme. "

Les riverains ont aussi des questionnements par rapport à la sécurité et la mobilité: "On va se retrouver avec un parc automobile très conséquent vu que le village est très peu desservi par les transports en commun. Comment gérer un tel flux de véhicules sur des voiries aussi peu adaptées ?" se demande M. Fagnot, qui pointe aussi de nombreux écarts au guide d’urbanisme.

Un label qui ne tiendrait plus qu’à un fil ?

Obtenu il y a plus de 25 ans, le label élevant le village au rang des plus beaux de Wallonie pourrait en outre être remis en cause, s’inquiètent les Aubechois.

On imagine que la Commune de Belœil, qui avait précédemment refusé un projet de 14 logements sur le même terrain, ne sera pas insensible à une telle fronde. L’échevin de l’Urbanisme, Dany Leturcq, ne veut toutefois pas mettre la charrue avant les bœufs.

"Avant que le collège prenne position sur la demande de permis, sans doute en mai ou juin, 10 organismes sont appelés à émettre leur avis: la CCATM, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, l’ASBL Les plus beaux villages de Wallonie, l’AWaP, le fonctionnaire délégué de la Région, la cellule Giser, Ipalle ou encore ORES ", indique-t-il.