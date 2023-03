Archéosite d’Aubechies: Odyssea, un nouveau film immersif pour débuter sa visite

La production du docu-fiction a été confiée à la société lilloise Tropisme studio, sous la houlette du réalisateur Sébastien Duhem. Ce dernier a également coécrit le scénario avec Évelyne Gillet, la directrice de l’archéosite, le plus grand site de reconstitutions archéologiques du pays.

"La plus grande rigueur historique a été observée aussi bien dans l’écriture que dans la réalisation, de manière à proposer une immersion des plus précises et actuelles", indique-t-on à l’archéosite.

Si le décor de la majorité des scènes d’Odyssea vous est familier, c’est bien normal puisque les séquences ont été tournées à Aubechies avec, cerise sur le gâteau, le concours de figurants habitués des lieux (artisans, troupes de reconstitutions, membres du personnel…).

Du changement dans les horaires

Cet ambitieux projet a pu aboutir grâce au soutien de nombreux partenaires, dont le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne, le Fonds Claire et Michel Lemay ou encore la Loterie nationale.

Lors de l’inauguration de la salle audiovisuelle et des nouveaux espaces dédiés aux animations et ateliers, la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, avait réservé une belle surprise en annonçant la reconnaissance du site en musée de catégorie B.

Cette récompense d’un travail de longue haleine, obtenue en mai 2022, a amené l’équipe à adapter quelque peu les horaires. L’archéosite d’Aubechies est désormais ouvert toute l’année, du lundi au vendredi (de 9h à 17 h et jusqu’à 18 h en juillet et août) ainsi que l’après-midi des dimanches et jours fériés.