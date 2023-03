Avec l’ail des ours, une nature gourmande qui se découvre en balade

Alors que la pleine saison a débuté, l’Office du tourisme de Belœil a décidé, en collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, de mettre à l’honneur cette herbe aromatique très odorante au travers d’une balade, organisée à Quevaucamps.

Preuve de l’intérêt grandissant qu’elle suscite auprès du grand public, l’activité affichait déjà complet une petite semaine avant le jour J, ce samedi 25 mars.

Une balade pédagogique et non une cueillette

Chantal Kabore guidera les participants à la découverte de l’ail des ours, qui est parfois confondu avec l’arum (notre photo) ou le muguet, deux plantes toxiques.

La trentaine de personnes inscrites suivront les pas d’une figure bien connue de l’entité de Belœil, la Stambrugeoise Chantal Kabore.

Passionnée par la botanique, la guide partagera ses connaissances des richesses végétales qui nous entourent, et dont on ne mesure pas toujours les bienfaits.

"Il ne s’agit pas d’une cueillette mais d’une balade pédagogique, insiste Carmelina Ricotta, chargée de communication à l’Office du tourisme de Belœil. Les participants partiront à la découverte de l’ail des ours mais aussi d’autres plantes aux multiples vertus, utilisées pour soigner des verrues, pour concevoir des tisanes… Le retour à la nature, c’est redevenu très tendance."

Quels ingrédients pour obtenir un savoureux beurre à l’ail des ours ?

Depuis le musée de la bonneterie, les marcheurs prendront la direction de la drève Ninove pour ensuite s’engouffrer dans les bois de Quevaucamps et de Belœil, où pousse cet or vert.

Attention toutefois de ne pas le confondre avec d’autres essences ressemblantes, mais toxiques, telles que l’arum et le muguet. Si l’odeur permet de facilement identifier l’ail des ours, ses jolies fleurs blanches en forme d’étoile et ses bulbes blancs allongés sont d’autres caractéristiques.

Et pour joindre l’utile à l’agréable au terme de la balade, une dégustation de toasts au pesto à l’ail des ours sera proposée au potager collectif de Quevaucamps.

Les promeneurs recevront des fiches culinaires intégrant cette plante sauvage. Avec la complicité de Carmelina Ricotta, nous vous livrons une de ces recettes, très facile à réaliser: un beurre maison à l’ail des ours, composé de 100 g de beurre doux en pommade, de 25 g de feuilles d’ail des ours équeutées, de 2 g de poivre et d’un gramme de sel de Guérande. Un délice sur une bonne pièce de viande.