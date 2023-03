Belœil-Leuze: les dotations à la police s’envolent avec un surcoût de près d’un million€ pour les Communes

Les dotations prévues pour 2023, qui dépassent les 3,2 millions€, bondissent de près d’un million€ (952 500 € pour être plus précis). "Cela représente une hausse significative de 42%, un chiffre bien supérieur à nos prévisions (+ 30%) effectuées il y a un an", explique Jimmy D’Hautcourt, le comptable spécial de la zone de police.

Parallèlement à la majoration des dotations communales (44% des recettes globales), il a fallu prélever l’entièreté du fonds de réserves ordinaire, soit 429 000 €, afin d’équilibrer le budget.

Des indexations salariales qui font mal

Quand on sait que le poste lié au personnel avoisine les 90% de dépenses générales de la police, on comprend mieux l’ampleur des difficultés au regard des cinq indexations de salaires survenues l’année dernière (NDLR: deux autres sont déjà programmées en 2023).

Petite consolation, la zone de Belœil-Leuze a récemment appris que les dotations allouées par le fédéral allaient de nouveau être indexées.

"Les réserves de la zone sont vides et les dépenses augmentent plus vite que les recettes . Outre les frais de personnel, nous sommes fortement impactés par la hausse des cotisations de pension, l’octroi des chèques-repas et l’explosion des coûts énergétiques ", commente M. D’Hautcourt.

Les élus siégeant au conseil de police ont approuvé, à l’unanimité, le budget 2023 sans qu’il y ait de véritable débat.

Des travaux derrière le commissariat de Leuze

Au niveau des dépenses du service extraordinaire, on retrouve des investissements récurrents relatifs à l’achat de mobilier, de matériel informatique, de véhicules, etc.

Le principal projet, qui n’est pas nouveau, concerne des travaux d’aménagement au sein du bâtiment racheté par la zone à l’arrière du commissariat de Leuze, rue de Condé. Une enveloppe de 200 000 € sera consentie pour mener à bien ce chantier, qui ne se concrétisera pas à court terme puisque le dossier est toujours entre les mains du bureau d’architecture désigné.

S’agissant des effectifs, le commissaire divisionnaire David Delabrier a proposé le remplacement de deux inspecteurs du service intervention et d’un inspecteur principal sur le départ. "L’opération sera blanche ", insiste le chef de corps, qui a reçu l’assentiment de l’ensemble des conseillers de police.