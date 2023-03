Belœil-Ath: cinq mois de travaux sur la N527, à hauteur d’Ellignies

Des mesures seront prises à hauteur des travaux: la circulation des véhicules sera interdite depuis le carrefour formé par la chaussée Brunehaut, les rues Neuve et des Combattants vers Ormeignies, excepté pour la desserte locale.

Des déviations seront d’application pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes avec une déviation via Blicquy pour rejoindre la N257 à hauteur d’Ormeignies. En ce qui concerne les camions de plus de 3,5 tonnes, ils seront déviés par la N526, en direction de Leuze, et par la N7 (chaussée de Tournai) vers Ath.

La ligne TEC n° 12 sera quant à elle déviée vers Aubechies afin de rejoindre Ormeignies.