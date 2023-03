Thumaide: une panne au sein de l’incinérateur a causé l’échappement de fumées non traitées

Afin de protéger les installations, le mécanisme automatique a ouvert le clapet de sécurité situé entre le four et le traitement des fumées. Cette situation a entraîné l’échappement d’une partie des fumées avant leur traitement, le temps que les conditions d’arrêt du four soient totales, soit dans les heures qui ont suivi.

Ce type de panne s’avère exceptionnel, assure l’intercommunale Ipalle, qui présente ses excuses aux riverains pour les désagréments occasionnés.