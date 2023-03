La mise de départ est ici de 280 000€. Alain Carion (Pour l’avenir) a fait part de sa désapprobation au nom de son groupe, qui s’est opposé à cette décision.

"Je suis un peu sidéré par ce dossier, pas que d’un point de vue financier. En février 2020, vous aviez décidé de transférer ce bâtiment vers l’Habitat du Pays Vert. Vous cédiez la main à un autre opérateur et nous le regrettions. Nous sommes tout de même au cœur préservé du village. Certaines communes achètent ce bien via une Régie. Ici, vous vendez et nous n’aurons pas de maîtrise sur l’aménagement alors que l’endroit est stratégique. Quant au prix, c’est tragique."

Alain Carion a rappelé aussi la reconnaissance en SAR (site à réhabiliter) en 2015. "On aurait pu obtenir des subsides dans ce cadre pour réaménager mais ça ne s’est pas fait. Qu’on ose venir devant le conseil avec une telle estimation alors que dans le même temps des taxes frappent tout le monde, je suis sidéré."

Pierre Marie Sprockeels a évoqué "un très mauvais deal. Un cabinet médical cherche des locaux et j’ai montré le site à ses responsables. Le bâtiment se dégrade au fil des ans et le laisser vide, ça ne va pas non plus. Alors, tant qu’à faire."

Luc Vansaingèle a précisé qu’aménager d’anciens bâtiments, faire du neuf avec du vieux, n’entrait pas dans les plans de la majorité. "Aujourd’hui, ce dossier ne relève plus de nos compétences ou de nos moyens financiers. L’Habitat du Pays Vert était au départ intéressé et ne l’est plus. Si on attend, ce sera pire au niveau de la vétusté. Maintenant, 280 000 €, c’est juste une estimation."