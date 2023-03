"Le camping a été débarrassé des carcasses des anciennes caravanes et son terrain est dans un état propre, ce dont je me réjouis. Mais, à défaut de barrière, l’entrée du camping est ouverte, avec tous les risques que cela comporte, comme les dépôts sauvages. Ne faut-il pas prendre d’urgence des mesures pour empêcher l’accès au site ?"

Il est aussi revenu sur la future destination de l’ex-camping, sujet déjà abordé lors d’un précédent conseil. "L’échevin du Tourisme m’avait répondu que plusieurs solutions s’offraient à la commune: soit vendre ou louer la parcelle à une société privée souhaitant développer un projet touristique, soit que la commune se lance dans une activité de parcs et loisirs touristiques. Il avait ensuite évoqué des investisseurs potentiels."

Les barrières Heras prisées par les voleurs...

L’échevin du Tourisme, Anthony Basilico, a répondu que le collège avait décidé de mettre l’ancien camping en vente. "Le site a été nettoyé par une firme et les ouvriers communaux aussi qui ont enlevé les déchets présents dans une carrière qui jouxte le site. Maintenant, la barrière est même cassée. J’avais demandé que l’on puisse poser des barrières Heras mais visiblement, elles sont prisées des voleurs... On va voir si on sait mettre une chaîne ou un câble.

Des blocs de béton, ce serait bien, mais il faut tout de même permettre aux pompiers d’intervenir si un problème survenait sur le site. Quant aux deux investisseurs potentiels, ils se sont rétractés notamment en raison de l’augmentation des prix des matériaux et des délais d’attente pour obtenir certains objets. Dès lors, une mise en vente a été décidée. La procédure a débuté".