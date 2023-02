Aubechies: une église classée qui continue de se dégrader au sein d’un des plus beaux villages de Wallonie

Personne ne peut contester le bien-fondé de son label qui le positionne parmi les plus beaux villages de Wallonie, un titre très convoité qu’Aubechies est le seul à détenir dans notre région.

Une cascade de péripéties

Sur la partie droite de la toiture de l’église Saint-Géry, où aucun bardage métallique de protection n’a été posé, des morceaux de tuile se sont décrochés. ©ÉdA

Seule ombre au tableau, l’état sanitaire de son église romane classée (XIe siècle), qui a servi d’abbatiale à un monastère bénédictin éphémère, continue de se dégrader. Une situation qui inquiète, d’autant que le projet de restauration de cet édifice remarquable, construit en grès de Grandglise sur un ancien site gallo-romain, est sur la table depuis de nombreuses années. Mais il n’a eu de cesse de s’enliser au gré des multiples péripéties ayant jalonné le dossier.

Sous-estimation des dépenses du chantier, départ de l’entrepreneur n’ayant pas reçu l’agrément nécessaire, modifications des marchés publics…, rien n’a été épargné à la Commune de Belœil.

Des barrières de sécurité sont toujours installées tout autour du bâtiment. ©ÉdA

©ÉdA

Si un revêtement métallique a été placé sur une partie de la toiture de l’église Saint-Géry il y a un peu plus de cinq ans, le bâtiment, ceinturé de barrières de sécurité, n’a pas subi d’intervention significative depuis lors.

Lorsque le budget 2023 est arrivé sur la table du conseil communal, l’échevin des Cultes, Michel Dubois, était apparu dépité en annonçant qu’aucune des dix entreprises consultées n’avait remis de prix dans le cadre de mesures conservatoires.

Une facture plus salée

L’an dernier, des infiltrations d’eau ont été constatées à l’intérieur de l’édifice religieux. ©ÉdA

Une enveloppe de 120 000 € a été dégagée complémentairement au chantier principal relatif à la réfection de la toiture (NDLR: la Commune a prévu un montant de 650 000 €). "Nous avons relancé le marché et repris contact avec l’auteur de projet pour les mesures conservatoires. On espère recevoir les offres très prochainement . Les travaux concernent l’installation de tôles sur la toiture de l’église, afin de se prémunir de la chute de tuiles et des infiltrations d’eau ", explique l’échevin belœillois Michel Dubois.

Le dossier sur la table du prochain conseil

S’agissant des travaux de restauration, le dossier sera de nouveau abordé lors du prochain conseil communal, programmé le 7 mars. Le cahier des charges amendé, tant d’un point de vue technique qu’administratif, sera soumis au vote.

" Cette rénovation de l’église d’Aubechies aurait pu être réalisée depuis longtemps sans tous les impondérables connus ces dernières années.

Le dossier est assez complexe car on est ici face à un bâtiment classé sur le plan patrimonial. Nous dépendons du budget de la Région et donc de la volonté de la ministre compétente de nous octroyer des subsides", ponctue M. Dubois.