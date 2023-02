A la Couturelle (Stambruges), c’est toujours "Non" au béton!

Pour rappel, un premier projet englobait 20 maisons et 12 appartements. Il a été revu à la baisse par le promoteur et la demande porte désormais sur 24 maisons, toujours sur le même site, à savoir la Couturelle, une vaste étendue verte bordée de sentiers en plein cœur de Stambruges.

"Dans le cadre de l’enquête publique, 150 personnes ont écrit pour émettre des remarques, indique Pascale Bodson, riveraine et farouche opposante. En octobre dernier, une réunion s’était tenue avec des représentants des citoyens, de la commune et du promoteur. Nous attendons d’ailleurs toujours le compte-rendu".

Pour Pascale et les autres opposants, ce projet va démolir le paysage, tout simplement : "Nous nous sommes rendus à Thulin pour voir un projet du même promoteur qui est sorti de terre. C’est moche. Ici, on est en plein centre du village. Il ne s’agit pas d’un projet pour les citoyens. En matière de mobilité douce, il n’y a rien. C’est un projet du siècle passé. Il faut arrêter de combler artificiellement les prairies. Il y aurait bien d’autres endroits propices pour un tel projet. Je pense à l’ancienne briqueterie, qui constitue une friche et où des logements pourraient s’envisager."

Dossier en stand-by

Un autre élément inquiète Pascale: les inondations. "Nous avons eu ici rue du Rieu Bouillant une inondation il n’y a pas si longtemps. On sait qu’il y a déjà un problème d’égouttage et on va construire 24 maisons supplémentaires. Tout ce béton n’arrangera rien, au contraire. Nous avions aussi sollicité une charte urbanistique. Jusqu’à présent, une demande restée lettre morte. Nous avons un beau village et nous voulons le préserver".

La décision du collège sur le dossier n’est pas attendue pour demain. "Le dossier est en stand-by puisque nous avons demandé au promoteur une série de rectificatifs par rapport au projet", souligne Dany Leturcq, échevin de l’Urbanisme et du Logement.