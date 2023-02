A la Cense de la Pommeraie à Quevaucamps, les crosses sont faites maison

"Je me souviens que c’est Félicien Cange, de Blaton, qui est un jour venu nous voir pour nous proposer de nous transmettre le savoir-faire", indique Thierry Delaunois, responsable de l’atelier menuiserie de la Cense.

On vient de loin

Chaque année, les résidents fabriquent plusieurs centaines de crosses. 2023 est un grand cru à ce niveau. "Il a fallu en faire deux fois plus et sans avoir fait de pub pourtant. L’engouement est terrible, poursuit Thierry. Pour Chièvres, il en faut déjà beaucoup et on en fait aussi pour Blaton, Quevaucamps, Wiers… Nous avons également des Français qui viennent. Il s’agit de trois villages aux environs de Vicq. Nos crosses ont même voyagé par le passé vers le Québec. Une personne les avait ramenées dans ses valises. Des gens qui tiennent des gîtes dans les Ardennes nous en demandent aussi pour que leurs clients puissent y jouer en plaine, dans des prairies."

Les résidents ont été formés à la fabrication des crosses et des cholettes. Tout est réalisé sur place de A à Z. Le matériel est adapté aux résidents. "L’essentiel, c’est qu’ils s’épanouissent. En moyenne, j’ai huit résidents qui travaillent sur ce projet, assure Thierry Delaunois. Dès que la période du crossage est terminée, on recommence à fabriquer des crosses pour l’année suivante, histoire d’avoir le temps. Le prix des crosses est différent selon qu’on crosse dans tel ou tel endroit. On a des crosses pour les enfants aussi. On peut très bien personnaliser une crosse en y mettant un nom. Du “sur-mesure”. Certains préfèrent un arrondi, d’autres une pointe. On s’adapte. Quant aux cholettes, il y a cinq calibres différents. On confectionne aussi de petits marteaux en bois qui font partie des ornements de certains costumes au carnaval de Basècles."

Des locaux ouverts sur l’extérieur

Si la Cense de la Pommeraie a pu se faire un nom dans le milieu des crosses, c’est aussi en raison d’une philosophie orientée vers l’ouverture sur le monde et sur la différence. Une manière de procéder qui séduit les clients. "Les gens passent commande et viennent chercher eux-mêmes leur crosse puisque nous invitons les clients à venir chez nous ici à la Cense, signale Thibaut Degavre, chef éducateur des ateliers de la Cense. Ils peuvent rencontrer nos résidents. Notre site est ouvert au public sans problème et ça démontre qu’on a des produits de qualité réalisés par nos résidents. D’ailleurs, tout ce qui est produit ici, qu’il s’agisse des légumes ou d’objets fabriqués à travers nos différents ateliers, est valorisé dans notre magasin facilement accessible lui aussi à l’entrée de la Cense."