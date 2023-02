Les petits carnavaleux sont Gaulois à l’Archéosite d’Aubechies

Les redoutables guerriers carnavaleux se sont rendus à l’Archéosite et Musée d’Aubechies pour la cinquième édition du carnaval pour enfants. Cette année, la thématique choisie (et quelque peu imposée par l’actualité) tournait autour de nos ancêtres, ces valeureux Gaulois et surtout des clichés qui circulent à leur égard encore aujourd’hui.