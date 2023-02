Quevaucamps: les Poipoines ont crossé!

C'était crossage également à Quevaucamps ce mercredi, aussi bien dans le haut que dans le bas du village. Un événement qui a réuni plusieurs générations.

©EdA

Daniel Cotille et Philippe Delcourt étaient de la partie. "Quand je tenais ma boucherie et mon restaurant, c'était plus difficile de participer. Maintenant, j'ai plus le temps", confie Daniel.

Il n’est jamais trop tôt pour se lancer... ©EdA

De son côté, Philippe tient aussi à faire le crossage : " On est là avant tout pour conserver le folklore local. J'ai 68 ans et je fais le crossage depuis mes 14 ans. On essaie de transmettre le flambeau aux jeunes générations. Regardez le petit, il a 5 ans. Il apprend à crosser !".