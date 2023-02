Caroline Massart et Alicia Warrand, mère et fille, rejoignent la Super de Neufvilles

Les années dorées de Basècles dames

Depuis 2016, l’ancienne série A, accompagnée de sa belle-sœur, Aurore Raulier, a donné une impulsion féminine au club de Basècles en créant d’emblée quatre équipes dames, dont une qui a pu directement commencer sa première saison en P1. Aujourd’hui, Basècles Dames, c’est une équipe en Superdivision, mais aussi en Nationale 1-2, en Régionale et en Provinciale 1 et 3. "Notre objectif était de monter une pyramide dans les divisions nationales et nous y sommes parvenues. On savait qu’on pouvait le faire, mais cela n’aurait pas été possible dans le soutien des transferts que nous avons faits: Sophie Thirion, Laurence Junker, Céline Lepez, Caroline Van Kerm, Mireille Boone, sa maman… Les jeunes ont bénéficié de ce tremplin. Aujourd’hui, on leur passe le flambeau. Je suis contente de ce que nous avons accompli, mais il faut maintenant que tout cela perdure, car nous pouvons encore faire de belles choses à Basècles", assure la sélectionneuse qui a fait de Basècles le club féminin phare de la Wallonie picarde.

Un œil sur Basècles, la palette à Neufvilles

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que Caroline Massart et sa fille quitteront leurs équipes la saison prochaine, mais elles ne seront jamais très loin. Les petits frères d’Alicia, Lucas et Noa, resteront dans les rangs basèclois. "Je serai toujours le samedi soir à Basècles, s’amuse Caroline. Je ne sais pas encore qui reprendra les sélections, mais le jour où ils auront besoin d’un coup de main, je serai toujours partante pour les aider."

Aujourd’hui, mère et fille ont les yeux tournés vers l’avenir et vers Neufvilles où de nouveaux objectifs se dessinent. "Si pour Alicia l’enjeu est de progresser, pour moi ce sera de maintenir l’équipe fraîchement montée en superdivision. J’ai des difficultés à jouer sans but, mon arrivée à Neufvilles sera synonyme de nouvelles ambitions. "