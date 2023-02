Une balade pour admirer le château de Belœil sous tous les angles, ou presque

©ÉdA

L’Office du tourisme a inauguré ce samedi un circuit permanent de 6 km baptisé "Promenade autour du château de Belœil", en présence du maître des lieux, Monseigneur Michel de Ligne. Si cette balade existait déjà, elle n’était jusqu’à présent pas balisée. C’est désormais chose faite grâce au service travaux de Belœil qui a procédé à l’installation des panneaux. "La réalisation du dossier de balisage n’a pas été une mince affaire. Avant d’obtenir le précieux agrément de la Région et les autorisations, le travail, effectué en collaboration avec la Maison du tourisme de Wallonie picarde, a duré entre 6 mois et un an", explique Carmelina Ricotta, chargée de communication de l’Office du tourisme de Belœil.

La part belle aux sentiers campagnards et forestiers

C’est au départ des locaux de l’institution, situés sur la liaison paysagère, que les touristes et visiteurs de la région s’élanceront en profitant, au fil du parcours, de nombreux points de vue sur le cadre majestueux du petit Versailles belge.

Dénuée de difficulté, la promenade autour du château, occupé par l’illustre famille de Ligne depuis le XIVe siècle, emprunte une multitude de sentiers bucoliques (chemin du Garde, chemin Vert…) de la campagne belœilloise. Après une petite incursion dans le village d’Ellignies-Sainte-Anne, le circuit longe une partie du Bois Rond et de l’ancien domaine de chasse des princes de Ligne.

Clou du spectacle, la traversée de la forêt de Belœil par la grande allée se clôture par une sublime perspective sur la résidence princière avec, en avant-plan, le vaste plan d’eau ainsi que la statue de Neptune.

La pompe du prince Henri permettait à la population d’accéder à l’eau potable. ©EdA

"Le retour de ce circuit truffé de pépites(NDLR: entre charmilles, fontaines, bassins et sculptures anciennes) se fait par le hameau de Favarcq. En fin de parcours, les visiteurs passeront devant l’entrée principale du château où se trouve la pompe du prince Henri. Ce témoin du patrimoine avait été offert à la population afin qu’elle puisse avoir accès à l’eau potable. Cela illustre les relations de proximité entretenues depuis longtemps par la famille de Ligne avec les Belœillois", précise Carmelina Ricotta.

Que les grilles du château soient ouvertes ou non, cette balade constitue un must pour découvrir autrement le fleuron touristique de la commune. "L’idée est d’amener les touristes qui arrivent à Belœil à faire d’une pierre deux coups, en effectuant la balade avant de découvrir le Domaine princier de l’intérieur."