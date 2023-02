" Nous voulons diversifier les lieux et les thèmes, confie Frédéric Mauroy, président de l’OT. À chaque mois quasiment son activité.

Nous continuerons à mettre l’accent sur les balades. Celle de Quevaucamps a été inaugurée en 2021. La Thurawanie et Stambruges, en 2022. Belœil, ce sera le 11 février, et Basècles, le 27 mai. Sur Ellignies-Sainte-Anne et Aubechies, des parcours de 5 ou 6 kilomètres sont plus délicats à mettre en place mais ces villages seront mis en valeur à travers le jeu Totemus. "

La promenade du château de Belœil, longue de 6 kilomètres, existait déjà. "Mais grâce à une reconnaissance de la Région wallonne et dans le cadre des balades de la maison du tourisme de Wallonie picarde, nous avons pu la baliser par le biais de nos services techniques. Elle sera inaugurée ce samedi", explique Carmelina Ricotta, cheville ouvrière de l’OT avec Christine Breuse.

L’équipe de l’OT travaille depuis un certain temps déjà à la mise en œuvre d’un ponton flottant sur le canal Blaton-Ath. "Il sera inauguré aux Ecacheries avant les grandes vacances, signale Frédéric Mauroy. Il permettra aux pratiquants de paddle et de kayak de s’adonner à leur passion en toute sécurité au niveau du bief qui va de la rue du Colâ à Stambruges jusqu’aux Ecacheries et même au-delà."

Le Covid ? un allié inattendu

Plus globalement, le tourisme à Belœil n’a pas vraiment souffert de la période Covid, au contraire. "Les gens ont été obligés de rester près de chez eux. Nous avons accueilli un public plus familial qui venait de moins loin, assure Carmelina. Des gens qui ne connaissaient pas forcément bien notre belle région mais qui ont eu envie d’y revenir après y avoir fait un tour à vélo par exemple. Une balade en a amené une autre. Les cyclistes flamands apprécient particulièrement notre relief assez plat. Des personnes issues de milieux plus urbains comme Bruxelles, Anvers, Liège et Gand aiment venir respirer ici. L’engouement pour la nature a été manifeste."

Selon le bourgmestre, Luc Vansaingèle, le Covid a quelque part été un allié pour le développement touristique. "Les gens sont revenus de plus en plus à des activités en plein air. Sur nos circuits balisés, on croise du monde. Belœil, terre d’accueil, c’est encore plus vrai aujourd’hui qu’hier."

L’échevin du tourisme, Anthony Basilico, a mis en avant la collaboration avec les forces vives des villages: Amis de la nature de Basècles, Association pour la sauvegarde du patrimoine de Belœil, Sorcières à Stambruges… "C’est une manière de valoriser le travail de nos associations locales."

page Facebook Tourisme Belœil « Office de Tourisme » et visitbeloeil.be