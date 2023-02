Un projet atypique à l’école l’Arc-en-Ciel de Belœil: la salle de gym se mue en une salle de sport interactive

Après plusieurs mois et de la motivation, cette école a obtenu ce nouvel équipement dans sa salle de gymnastique. En novembre dernier, l’établissement avait appris qu’il pouvait bénéficier du programme de subventions "Google" pour son projet numérique. Tous les éléments de l’infrastructure ont ensuite pu être installés. Il s’agit d’un environnement LÜ, un outil numérique transformant une salle de gymnastique en une véritable salle de sport interactive. Celle-ci sera à présent à la disposition des 160 élèves âgés de trois à douze ans, soit dix-sept classes d’élèves relevant de l’enseignement de type 1 et type 2.

Les professeurs de sports ont été formés au maniement de ce nouvel outil afin de pouvoir l’utiliser avec les jeunes. Cela leur permettra de faciliter l’accès de façon significative à l’éducation physique mais aussi à de nouvelles compétences pédagogiques.

Un outil très intuitif et sensoriel

Particulièrement sensible à l’innovation pédagogique, Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, ne peut que se réjouir du développement de tels projets au sein de la FWBE. Pour sa part, Céline Persyn, la directrice de l’école, est la première à croire aux apports positifs de cet outil pour ses élèves. "Ce nouvel outil installé dans notre salle de gym, très intuitif et sensoriel, permettra aux enfants avec une déficience mentale de mieux comprendre ce que l’on attend d’eux. Il y a d’innombrables possibilités tels que les jeux de coopération, des jeux de concertation… On peut allier le pédagogique au sport, en lançant par exemple un ballon pour résoudre un calcul ! Cette logique multidisciplinaire le rend particulièrement intéressant pour notre public", dit-elle.

Les 160 élèves, en maternelle et primaire, de l’établissement sont encadrés par une équipe pédagogique renforcée par trois M.E.I. (maîtres d’enseignement individualisé), des maîtres spéciaux, un éducateur spécialisé mais également par une équipe paramédicale constituée d’une kinésithérapeute, de trois logopèdes, d’une infirmière et de puéricultrices. Ils mettent tout en œuvre pour aider les enfants aux différents niveaux scolaires pour parvenir à un résultat satisfaisant et instaurent un climat propice aux apprentissages scolaires mais aussi à l’apprentissage de la vie en groupe.