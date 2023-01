Un budget 2023 miraculeux à Belœil: « La catastrophe serait déjà là sans une gestion parcimonieuse des deniers publics »

Le résultat des travaux budgétaires présenté au conseil communal, jeudi soir, s’avère finalement assez inespéré.

Les charges grimpent de 18%: du jamais vu

Sur un budget 2023 d’un peu plus de 19 millions€, le boni à l’exercice propre est évalué à 98 872 €, ce qui porte le résultat global à 658 024 €.

"Des provisions ont été constituées afin d’éviter des mauvaises surprises en cours d’année. Un montant de 550 000 € est prévu pour les dotations au CPAS, à la police ainsi que pour la cotisation de responsabilisation."

Si les sombres nuages de novembre 2022 se sont peu à peu dissipés, c’est grâce à des apports financiers supplémentaires (765 000 € du fonds des communes, 1,3 million€ de plus à l’IPP, 226 000 € au précompte immobilier…) et à la hausse de certaines taxes et redevances (NDLR: nous y reviendrons dans une prochaine édition) qui compensent l’envolée des dépenses de la Commune: + 2,9 millions€ ! "En 40 ans de présence au conseil, je n’ai jamais rencontré une telle situation avec plus de 18% d’augmentation de nos charges", affirme le grand argentier Michel Dubois.

Ces surcoûts exorbitants, auxquelles toutes les communes sont confrontées, sont surtout liés aux multiples indexations des salaires (+ 1 million€ de frais de personnel), et au bond de 40% des dépenses de fonctionnement à Belœil. Rien que pour les factures d’énergie et d’eau, la note flambe de plus de 700 000 €.

Des investissements prudents: 3,3 millions€

L’entité princière doit aussi délier les cordons de la bourse en faveur de la zone de police, qui percevra une dotation de 1,55 million€ (+ 460 000 € par rapport à 2022). Cette dotation n’avait plus été indexée depuis de nombreuses années.

Le Centre d’action sociale se verra octroyer un complément de 282 000 € tandis que le budget alloué à la zone de secours Wapi baisse de 62 325 € grâce à l’intervention de la Province.

Du côté du service extraordinaire, les investissements envisagés s’élèvent à 3,3 millions€. Parmi les projets figurent la rénovation de dalles de béton (420 000 €), divers aménagements au sein de cours d’écoles (300 000 €), la réfection du chemin du cimetière de Grandglise (240 000 €), les honoraires d’architecte (160 000 €) pour l’amélioration des performances énergétiques du Centre culturel, 120 000 € au profit de travaux à l’avenue de l’Europe (Quevaucamps) ou encore la réparation de vitraux d’églises, à Belœil, Basècles et Grandglise (150 000 €). "Pour ce dernier dossier, nous avons dû prendre des mesures car il nous était impossible d’assurer ces vitraux tellement ils sont coûteux. Dans un premier temps, on s’attachera à les préserver en installant des panneaux de protection", explique M. Dubois.

Travaux à l’église d’Aubechies: ça coince

Le projet le plus onéreux concernera la rénovation de la toiture de l’église romane classée d’Aubechies (650 000 €). Ce dossier, qui a pris énormément de retard, prévoit une enveloppe de 120 000 € affectée à des mesures conservatoires.

"Sur10 entreprises consultées, aucune n’a répondu, ce qui nous attriste. Le marché public devra donc être relancé", soupire l’échevin des Cultes.