L’humoriste et imitateur mouscronnois à succès est actuellement en phase de rodage avec "Amour… eux", qu’il a coécrit et présentera aux spectateurs de son Hurlu Comedy Club ces 5, 6 et 7 janvier.

"Fabian jouera les cupidons avec des flèches bien acérées, en n’oubliant jamais qu’il peut être drôle, grinçant mais aussi touchant et toujours ‘‘Amour… eux’’ de son public", peut-on lire sur son site internet.

Pour la bonne cause

Les bénéfices de l’événement, chapeauté par la Table Ronde et le Club 41 de Belœil serviront à l’action de "La Termitière Heureuse" (Quevaucamps), qui encadre des enfants fragilisés et souvent en manque de repères dans leur vie.

Cette communauté placée sous la tutelle des services de protection et d’aide à la jeunesse permet d’apporter éducation, amour, attention en tentant de réinsérer ces jeunes dans leur milieu familial. La venue de Fabian Le Castel au Foyer culturel s’intègre dans toute une série d’initiatives, en lien avec l’enfance, mises en place par la Table Ronde de Belœil. Le service club, fondé en 1955, fait partie d’une structure internationale active dans pas moins de 80 pays, mais aussi de l’ASBL "Round Table Belgium."

"Notre organisation se compose d’hommes de bonne volonté de moins de 40 ans qui se rencontrent dans des réunions soupers statutaires deux fois par mois", précise son président Cédric Cornu.

Pour ce qui est du Club 41, "le frère aîné de la Table Ronde" des plus de 40 ans, comme son nom l’indique, il est regroupé tant au sein de son association internationale que du "41 Clubs Belgium."

"Notre mouvement garde la même philosophie que celle de la Table Ronde en recrutant des membres masculins qui se retrouvent dans des réunions soupers mensuelles, avec cependant la particularité d’accueillir leurs conjointes", souligne le président belœillois Gérard Collinet.

Réservations à effectuer sur le site internet www.billetweb.fr/beloeil-fabian-le-castel-amoureux. Prix: 30 €. Plus d’infos: 0479/53.85.53 ; RoundTableBelœil@gmail.com